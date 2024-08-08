В Подмосковье состоялась ежегодная выводка быков-производителей редких пород

сегодня в 18:57

В Московской области на базе АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в Подольске состоялась ежегодная выводка быков-производителей «Созвездие ГЦВ», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты сельскохозяйственных и фермерских хозяйств из Московской, Рязанской, Костромской, Тульской областей, специалисты научных организаций, студенты профильных ВУЗов.

На выводке было продемонстрировано 54 быка-производителя 10 пород, в том числе редких, отечественной и зарубежной селекции, таких как: ярославская, холмогорская, черно-пестрая, тагильская, якутская, а также вновь возрожденная — костромская. Также были представлены быки айрширской, голштинской и джерсейской пород, выращенные в региональных племенных заводах: ОАО «Боково», ООО «АПК «Вохринка», АО Племзавод «Ульянино».

Представители Минсельхоза Подмосковья добавляют, что на протяжении 65 лет АО «ГЦВ» ведет работу по сохранению генофонда отечественных пород крупного рогатого скота. В его состав входят 26 ведущих региональных племенных предприятий. Холдинг обеспечивает 45% рынка семени быков-производителей в стране — в банке АО «ГЦВ» хранится 4,2 млн доз спермы быков 18 пород молочного и 11 пород мясного направлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.