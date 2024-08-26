В Подмосковье состоится традиционный фестиваль «Лука-море»

В Коломне пройдет фестиваль «Лука-море». Праздник нового урожая, по традиции, отметят с размахом: гостей ждет сельскохозяйственная ярмарка, ремесленные ряды, конкурсы, народные игры и забавы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным событием фестиваля станет выбор самой длинной косы из Мячковского лука. Мастерицы поделятся секретами «луковой прически», которая позволит сохранить полезные свойства репчатого лука на всю зиму.

«Для маленьких гостей праздника мы подготовили различные детские игровые активности. Для поклонников творчества — разнообразные мастер-классы, на которых можно будет создать что-то особенное своими руками. Для любителей селфи — необычные фотозоны в деревенском стиле. Скучно точно не будет», — сказали организаторы фестиваля.

Мероприятие пройдет в селе Мячково. Добраться до него можно на общественном транспорте: от автостанции «Старая Коломна» ходит рейсовый автобус № 27.

Ежегодный фестиваль событийного туризма «Лука — море!» проходит в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Праздник состоится 1 сентября в 15:00. Сбор гостей — у парковой скульптуры «Счастье наше луковое» в селе Мячково.

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