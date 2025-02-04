В Подмосковье состоится свыше 150 тематических ярмарок в феврале

Возможность приобрести качественные и свежие продукты, а также насладиться атмосферой праздника представится жителям Подмосковья. В феврале на территории Подмосковья пройдет 153 ярмарки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Большинство из них будет тематическими. Попробовать вкусных блинов с различными начинками, принять участие в традиционных русских гуляниях, отметить Масленицу можно будет в Истре, Орехово-Зуеве и других муниципалитетах. В честь Дня Защитника Отечества будут работать площадки в Раменском, Ленинском, Богородском, Волоколамском округах. Кроме того, пройдут ярмарки «Домашний очаг», «Ловись, рыбка», «Все для дома», «Зимняя сказка». Также жители смогут купить фермерские товары от производителей Московской области и других регионов России: сыры, мед, мясные деликатесы, хлебобулочные изделия.

Более полную информацию об адресах проведения ярмарок, количестве торговых мест и тематиках можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.