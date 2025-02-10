В Подмосковье состоится конкурс студенческих инновационных проектов

Общество

Фото - © Мособлгаз

Подмосковная газораспределительная компания «Мособлгаз» приглашает студентов принять участие в конкурсе «Инноватика» — конкурсе инновационных проектов в отрасли теплоэнергетики, газораспределения и газопотребления, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Подробнее об условиях и призовом фонде можно узнать по ссылке: https://student.gazacademy.ru/.

Для того, чтобы принять участие в «Инноватике» необходимо:

  1. Пройти процедуру регистрации на сайте https://student.gazacademy.ru/.
  2. Ознакомиться с номинациями и темами. Это можно сделать на странице конкурса и в п. 3 «Положения о Конкурсе».
  3. Собрать команду единомышленников — не более 5 человек, каждый из которых должен быть зарегистрирован на сайте.
  4. В срок до 25 февраля заполнить заявку от имени команды, вложив необходимые документы (см. в п. 4.4 «Положения»), дождаться проверки и одобрения заявки.
  5. До 4 мая представить конкурсный проект, загрузив его через свой личный кабинет. Проект должен содержать детальное описание предлагаемого инновационного решения в виде презентации в формате PDF размером от 7 до 15 слайдов.
  6. Дождаться результатов, которые станут известны до 15 мая.
  7. Принять участие в очном финале конкурса, который пройдет в мае 2025 года. Точная дата проведения будет указана позднее.

Как победить в конкурсе студенческих инновационных проектов:

  1. Нужно внимательно прочитать «Положение о Конкурсе» (https://student.gazacademy.ru/wp-content/uploads/2024/12/polozhenie_konkurs_innovaczij_ukk_mosoblgaz_itog.cleaned.docx.pdf), особенно разделы «Тематика Конкурса», «Условия и правила участия», «Критерии оценки проектов», «Требования к структуре и содержанию проекта».
  2. Важно убедиться, что на момент проведения конкурса все члены команды являются учащимися образовательных организаций среднего профессионального образования или ВУЗов Российской Федерации по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры.
  3. Необходимо правильно заполнить заявку на участие.
  4. Стоит соблюсти все сроки конкурса, в частности, сроки заполнения заявки и загрузки проекта.
  5. Необходимо изучить темы и направления конкурса, соблюдать требования по структуре и содержанию проекта, обратить внимание на критерии оценки проекта.
  6. Нужно уделить пристальное внимание инновационному проекту — это самое главное. Это должно быть новое, перспективное и реализуемое решение в области создания новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием результатов научно-технических и технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации в отрасли газораспределения и газопотребления, теплоэнергетики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.