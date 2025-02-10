В Подмосковье состоится конкурс студенческих инновационных проектов
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Подмосковная газораспределительная компания «Мособлгаз» приглашает студентов принять участие в конкурсе «Инноватика» — конкурсе инновационных проектов в отрасли теплоэнергетики, газораспределения и газопотребления, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
Подробнее об условиях и призовом фонде можно узнать по ссылке: https://student.gazacademy.ru/.
Для того, чтобы принять участие в «Инноватике» необходимо:
- Пройти процедуру регистрации на сайте https://student.gazacademy.ru/.
- Ознакомиться с номинациями и темами. Это можно сделать на странице конкурса и в п. 3 «Положения о Конкурсе».
- Собрать команду единомышленников — не более 5 человек, каждый из которых должен быть зарегистрирован на сайте.
- В срок до 25 февраля заполнить заявку от имени команды, вложив необходимые документы (см. в п. 4.4 «Положения»), дождаться проверки и одобрения заявки.
- До 4 мая представить конкурсный проект, загрузив его через свой личный кабинет. Проект должен содержать детальное описание предлагаемого инновационного решения в виде презентации в формате PDF размером от 7 до 15 слайдов.
- Дождаться результатов, которые станут известны до 15 мая.
- Принять участие в очном финале конкурса, который пройдет в мае 2025 года. Точная дата проведения будет указана позднее.
Как победить в конкурсе студенческих инновационных проектов:
- Нужно внимательно прочитать «Положение о Конкурсе» (https://student.gazacademy.ru/wp-content/uploads/2024/12/polozhenie_konkurs_innovaczij_ukk_mosoblgaz_itog.cleaned.docx.pdf), особенно разделы «Тематика Конкурса», «Условия и правила участия», «Критерии оценки проектов», «Требования к структуре и содержанию проекта».
- Важно убедиться, что на момент проведения конкурса все члены команды являются учащимися образовательных организаций среднего профессионального образования или ВУЗов Российской Федерации по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры.
- Необходимо правильно заполнить заявку на участие.
- Стоит соблюсти все сроки конкурса, в частности, сроки заполнения заявки и загрузки проекта.
- Необходимо изучить темы и направления конкурса, соблюдать требования по структуре и содержанию проекта, обратить внимание на критерии оценки проекта.
- Нужно уделить пристальное внимание инновационному проекту — это самое главное. Это должно быть новое, перспективное и реализуемое решение в области создания новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием результатов научно-технических и технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации в отрасли газораспределения и газопотребления, теплоэнергетики.
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