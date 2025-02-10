В Подмосковье состоится конкурс студенческих инновационных проектов

Подробнее об условиях и призовом фонде можно узнать по ссылке: https://student.gazacademy.ru/.

Для того, чтобы принять участие в «Инноватике» необходимо:

Пройти процедуру регистрации на сайте https://student.gazacademy.ru/

Ознакомиться с номинациями и темами. Это можно сделать на странице конкурса и в п. 3 «Положения о Конкурсе».

Собрать команду единомышленников — не более 5 человек, каждый из которых должен быть зарегистрирован на сайте.

В срок до 25 февраля заполнить заявку от имени команды, вложив необходимые документы (см. в п. 4.4 «Положения»), дождаться проверки и одобрения заявки.

До 4 мая представить конкурсный проект, загрузив его через свой личный кабинет. Проект должен содержать детальное описание предлагаемого инновационного решения в виде презентации в формате PDF размером от 7 до 15 слайдов.

Дождаться результатов, которые станут известны до 15 мая.