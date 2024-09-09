В Подмосковье состоится конкурс самодеятельного народного творчества

Его цель — создание условий для повышения востребованности пожилых людей, поддержание творческой активности пенсионеров и укрепление дружественных отношений между участниками фестиваля. В конкурсе могут принимать участие самодеятельные творческие коллективы и солисты возрасте 55+, представленные организациями социальной сферы муниципальных образований Московской области.

Претендент на участие обязан направить вместе с заявкой видео конкурсного выступления на адрес: riorita-retro24mail.ru. Заявки на конкурс принимаются до 10 октября 2024 года включительно.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.