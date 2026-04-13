В Подмосковье сократили срок оплаты госконтрактов до 1,74 дня

В первом квартале 2026 года заказчики Подмосковья продолжили сокращать сроки оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Средний срок оплаты составил 1,74 рабочего дня, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Федеральный закон устанавливает предельный срок оплаты не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Таким образом, в Московской области обязательства оплачиваются в четыре раза быстрее установленного лимита.

В управлении отметили, что сокращение сроков стало возможным благодаря внедрению цифровых технологий и системной работе по повышению эффективности исполнения контрактов. Регион является одним из лидеров в России по цифровизации этого этапа: более 99% контрактов по 44-ФЗ исполняются через Портал исполнения контрактов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.