В Подмосковье согласование работ по сохранению памятников перевели в онлайн-формат

В Подмосковье услуги по получению заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, а также согласование необходимой проектной документации стали доступны в цифровом формате. Теперь все этапы оформления документов можно пройти онлайн через личный кабинет на региональном портале.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что перевод услуг в электронный вид упростил процесс получения документов, избавив пользователей от необходимости посещать ведомства и ждать в очередях. В личном кабинете можно отслеживать статус заявки, а итоговые документы поступают в электронном виде, что повышает прозрачность и удобство получения госуслуг.

Работы на объектах культурного наследия, включая реставрацию, ремонт и консервацию, разрешается проводить только после получения соответствующих заданий, разрешений и согласования проектной документации. Онлайн-услугами могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, однако разрешения на проведение работ выдаются только ИП и юридическим лицам. Услуги размещены на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Природа и культурное наследие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.