В Подмосковье собрали свыше 83 тыс тонн огурцов в 2024 году

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали об урожае огурцов, выращенных в прошлом году в защищенном грунте, сообщает пресс-служба ведомства.

Защищенный грунт — это технология в садоводстве и агрономии, с помощью которой удается уберечь растения от неблагоприятных условий. По итогам прошлого года на территории Московской области было собрано 83,4 тысячи тонн огурцов.

Специалисты Министерства отмечают, что такого результата удалось достичь благодаря следующим производителям: ООО «Агрокультура Групп», ООО «Луховицкие овощи», ООО «Центральный маркет», ООО «Туровский тепличный комплекс», ЗАО «Аграрное», ООО Агроном, ООО «Подмосковный урожай», ЗАО «Матвеевское».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.