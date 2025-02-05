В Подмосковье собрали 32 тонны урожая тыквы в 2024 году

Тыква — настоящая находка для любителей кулинарии и здорового образа жизни. Она богата каротиноидами (например, бета-каротином), которые помогают защищать клетки от стресса и могут снижать риск хронических заболеваний. А содержащийся в овоще калий регулирует кровяное давление и поддерживает здоровье сердца. В 100 граммах тыквы содержится всего около 26 ккал, поэтому она хорошо подходит для тех, кто следит за фигурой, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что данный вид овоща пользуется большой популярностью у жителей региона. Привлекают не только полезные свойства и доступная цена, но и эстетическая сторона. Многие делают красивые поделки, которые долго хранятся и поднимают настроение в холодное время года. Ежемесячно приобреталось более 2 660 килограмм тыквы.

В Подмосковье действует несколько предприятий, занимающихся выращиванием овоща: КФХ «Белые Луги», ЗАО «Эко-ферма «Рябинки» и другие. За прошлый год было собрано 32 тонны урожая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.