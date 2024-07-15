В Подмосковье штрафы за транспортировку и сброс строймусора превысили 20 млн руб

В Минэкологии Подмосковья подвели итоги надзорных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной транспортировки и сброса строительных отходов и грунтов в I полугодии. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что всего по данным видам нарушений вынесено 264 постановления об административных наказаниях.

«Наши инспекторы постоянно принимают участие в совместных рейдовых мероприятиях с участием сотрудников Минчистоты, Главного управления региональной безопасности и полиции. С начала года по результатам рейдов вынесено 43 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей, сотрудниками полиции задержано 44 единицы техники. С учетом постановлений, вынесенных по итогам фотофиксации нелегальных перевозок и сбросов, общая сумма штрафов превысила 200 млн рублей», — отметил министр.

Тихон Фирсов еще раз подчеркнул, что сумма штрафов — не главный приоритет ведомства.

«Как правило, наши инспекторы применяют минимальную планку наказания, делая ставку на разъяснительную работу. Однако перевозчики должны понимать, что за нелегальную транспортировку придется отвечать, в том числе, и рублем. Этот вид нарушений следует сделать экономически неэффективным, иначе проблему незаконных свалок нам не решить», — заключил глава Минэкологии.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.