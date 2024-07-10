В Подмосковье штрафы за незаконную перевозку стройотходов превысили 3,5 млн

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области ежедневно осуществляют контроль за перемещением отходов строительства. Только в июне текущего года камеры зафиксировали 49 случаев незаконной перевозки строительного мусора, сообщает пресс-служба ведомства.

«В весенне-летний период строительные работы проводятся наиболее интенсивно. Наша цель заключается в стимулировании граждан соблюдать закон и побуждении их к оформлению всех необходимых документов. Так, камеры дорожной сети круглосуточно работают на территории населенных пунктов региона. Они позволяют быстро выявлять случаи незаконной перевозки и принимать меры по пресечению подобных нарушений», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в городском округе Клин: на трассе М-10 «Россия», в районе поселка Кирилловка и на 89-м километре Ленинградского шоссе.

Штраф за незаконный сброс строительного мусора может достигать 200 тысяч рублей, а также административная ответственность предусматривает изъятие транспортного средства, использованного для перевозки отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.