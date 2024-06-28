В Подмосковье школу оканчивают более 33 тыс одиннадцатиклассников в 2024 году

Большая часть выпускных в Подмосковье пройдет 28 и 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«В этом году школу оканчивают свыше 33 тыс. одиннадцатиклассников. Более 4 тыс. человек стали золотыми медалистами, а еще 2,7 тыс. ребят получат серебряную медаль, которую снова вручают с этого года. Для выпускников наступает новый этап жизни, желаю им успехов», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Традиционно праздничные мероприятия начинаются с вручения аттестатов в стенах школы, а продолжаются в ресторанах, парках и на прочих развлекательных площадках.

В пресс-службе министерства образования Московской области добавили, что впереди некоторых выпускников ждут дни пересдачи ЕГЭ — 4 и 5 июля у одиннадцатиклассников текущего года будет возможность пересдать результат одного из экзаменов. Подать заявление в своей школе необходимо до 1 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.