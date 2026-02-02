В Подмосковье школьникам помогут дополнительно подготовиться к ОГЭ

Важно обеспечить удачную сдачу ОГЭ прежде всего по двум основным предметам: русский язык и математика, для этого в Подмосковье запустят пилотный проект, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«Видим, что есть дети, которые находятся в зоне риска, и у них уже есть трудности в подготовке к ОГЭ по математике. <…> Совместно со СберОбразованием будем организовывать такой пилотный проект. 200 учащихся мы уже включили, начали подготовку с ними», — сказала Ингрид Пильдес на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как пояснила министр, подготовка к экзамену будет идти в формате очных и дистанционных занятий на обучающей платформе.

Она уточнила, что область участвует в федеральном проекте поступления в колледжи после сдачи экзаменов по двум предметам после 9 класса. Для этого в колледжах увеличили число бюджетных мест, а также проводится индивидуальная работа с детьми и родителями.

Она добавила, что по оценке успеваемости учеников хорошие баллы у тех школ, которые находятся в «зеленой» зоне рейтинга учебных учреждений. Для этого важны сильный директор, вовлеченные педагоги и партнерство с родителями.

По словам Пильдес, в предпрофессиональных классах Подмосковья почти половина – классы естественно-научной и инженерной направленности. Есть еще медицинские, медиаклассы и психолого-педагогические.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.