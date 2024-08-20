В Подмосковье семье участника СВО передали запас валежной древесины

На территории филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» состоялась акция «Чистый лес», которая проводится в подмосковных лесах в соответствии с одноименным утвержденным региональным проектом партии «Единая Россия». Заготовленная древесина, пригодная для печного отопления жилища, была направлена семье участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Проект «Чистый лес» направлен на повышение экологической культуры, организацию контроля за ходом реализации национального проекта «Экология» и реформы по обращению с отходами, а также развитие экологического туризма и сохранение объектов животного мира Московской области, цель его — обустройство мест, расположенных на территории лесного фонда и прилегающих к местам массового отдыха и совершения прогулок жителей Подмосковья.

Участники акции помогают лесничим расчистить лесные участки от отходов, удалить упавшие деревья, очистить лес от валежника и сухостоя, осуществить вывоз и утилизации валежника с лесных участков, направить собранный валежник тем, кто в нем нуждается.

В акции кроме специалистов филиала, приняли участие члены партии «Единая Россия», депутаты Мособлдумы, депутаты советов депутатов городского округа Серпухов, сотрудники администрации городского округа Серпухов и муниципальных предприятий, местные жители, экологические активисты «Волонтеры Подмосковья», воспитанники школьного лесничества «Зеленый дом», учащиеся школы № 3 г. Протвино, СМИ.

На лесном участке, где проводилась акция, от валежника было очищено 53 га. Заготовленная древесина, пригодная для печного отопления жилища, направлена семье участника СВО. Оставшаяся сложена здесь же в аккуратные кладки — лесной участок стал удобным для посещения населением.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.