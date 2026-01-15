В Подмосковье самой востребованной онлайн-услугой стала выписка из домовой книги

В 2025 году жители Подмосковья более 840 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой по получению выписки из домовой книги на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выписку из домовой книги могут оформить собственники жилья, а также лица, которые имеют или имели регистрацию в жилом помещении, родственники и наследники умершего собственника.

В рамках услуги доступны различные документы: выписка из домовой книги, справка с места жительства, справка о составе семьи, справка об отсутствии зарегистрированных, справка по лицам, зарегистрированным по адресу на день смерти, справка о жилом помещении и зарегистрированных в нем лицах (Форма 8), а также архивная справка о регистрации.

Получить услугу можно на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» – «Жилищные документы». Результат поступает в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.