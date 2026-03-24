В Подмосковье с начала года убрали 1416 аварийных деревьев

С начала 2026 года в лесах Подмосковья специалисты убрали 1416 аварийных деревьев, угрожавших жизни людей и сохранности имущества. Работы провели в рамках государственного задания с учетом обращений жителей, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты Мособлкомлеса продолжают обеспечивать безопасность на территории лесного фонда региона. С начала года они срубили 1416 аварийных деревьев, которые могли упасть из-за опасного наклона, гнили или повреждений корневой системы.

Больше всего таких деревьев убрали в Истринском лесничестве — 424. В Волоколамском лесничестве ликвидировали 195 аварийных стволов, в Подольском — 134, в Сергиево-Посадском — 116, в Бородинском — 82.

Работы ведутся в рамках государственного задания и по обращениям граждан. Решение о вырубке принимается только после профессиональной оценки состояния дерева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.