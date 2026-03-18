В Подмосковье с начала года родились 100 пар двойняшек

Сто пар двойняшек появились на свет в Московской области с начала года, также зарегистрирована одна тройня. Семьям при выписке доступны подарочный набор или выплаты, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В регионе действует комплексная система поддержки, которая начинается с первых дней жизни малыша, также особое внимание уделяется семьям, где на свет появились сразу несколько детей. Самая востребованная — подарочный набор или выплата каждому новорожденному», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Из ста пар двойняшек 38 — это мальчики. Среди них Алексей и Тимофей, Александр и Павел, Леон и Мирон, Тео и Лео, Матвей и Макар. В 33 семьях родились девочки — Алиса и Василиса, Верониика и Виктория, Иза и Уза, Станислава и Мирослава, Яна и Ульяна. Еще 29 пар — разнополые дети: Даниэль и Адель, Глеб и Мира, Михаил и Адриана, Ян и Кира, Артем и Мария. Кроме того, в области зарегистрирована одна тройня.

При выписке из роддома семьи получают набор или 20 тыс. рублей. Для семей с невысоким доходом предусмотрены дополнительные выплаты: 20 тыс. рублей — на первого ребенка, 40 тыс. — на второго, 60 тыс. — на третьего и последующих. В случае рождения двойни выплата составляет по 70 тыс. рублей на каждого ребенка, при рождении тройни и более — 300 тыс. рублей единовременно.

В роддомах доступна комплексная услуга «Рождение ребенка». Сотрудник ЗАГС оформляет свидетельство о рождении на месте, после чего ребенку автоматически присваиваются ИНН и СНИЛС. Родителям также помогают оформить полис ОМС, регистрацию, выплаты и поставить ребенка в очередь в детский сад. Документы поступают в личный кабинет на портале госуслуг.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.