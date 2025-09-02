В Подмосковье с 2022 года проведен капитальный ремонт 230 школ

Он стартовал по инициативе президента Владимира Путина в 2022 году. С тех пор, как отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов, удалось достичь хороших результатов.

«В Подмосковье с 2022 года проведен капитальный ремонт 230 зданий школ. В 2025 году привели в порядок 57 учреждений. Считаю, что мы придерживаемся хорошего темпа. Когда мы только начинали реализацию программы, стало понятно, что одного капремонта здания недостаточно. Если приводить в порядок — то всё в комплексе. Поэтому включили в перечень работ благоустройство прилегающей к школе территории, а также уличного спортивного ядра. Спасибо родителям и учителям — они подсказывали, что можно ещё улучшить. Так, например, в корпусе балашихинской Гимназии № 1 перепланировка позволила сделать актовый зал, которого раньше у школы просто не было», — отметил он.

Игорь Брынцалов сообщил, что сейчас ведется формирование программы капремонта на предстоящий период.

«Летом депутаты „Единой России“ работали в своих округах — встречались с жителями, собирали их предложения. Собранные наказы станут фундаментом для нашей работы при принятии бюджета на будущий год. Вопросы образования — все также одни из самых приоритетных. Мы понимаем, что от того в каких условиях будут учиться наши дети, а учителя преподавать — зависит будущее нашего региона и страны в целом», — подчеркнул секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.