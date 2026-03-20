В Подмосковье с 20 марта объявили пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон 2026 года на землях лесного фонда стартовал в Подмосковье с 20 марта. Лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство диспетчерской службы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Проводится патрулирование лесов. Особое внимание уделяют территориям с торфяниками, а также участкам, прилегающим к населенным пунктам, садовым товариществам, детским оздоровительным лагерям и местам массового отдыха.

Весной основной причиной природных пожаров остается человеческий фактор. Запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на вырубках с порубочными остатками, торфяниках, поврежденных участках леса, под кронами деревьев и рядом с землями сельхозназначения и объектами инфраструктуры. Опасность также представляет курение вне специально оборудованных мест и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации транспорта и техники.

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность. О возгорании необходимо сообщать по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.