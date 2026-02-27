В Подмосковье с 1 марта начнут принимать заявки на весеннюю охоту

Прием заявлений на разрешения для добычи ряда видов птиц в весенний сезон откроется в Московской области с 1 марта 2026 года. Оформить документы можно через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Охотники смогут получить разрешения на добычу селезней уток, гусей, вальдшнепа на вечерней тяге и серой вороны в общедоступных охотничьих угодьях региона. Добыча самок уток весной запрещена. Селезней разрешено добывать с использованием живых подсадных уток либо без них — с манком и чучелами.

Самцов глухаря и тетерева на току можно будет добывать только в пределах Шатурских общедоступных охотничьих угодий. Заявление на получение разрешения подается в электронном виде через региональный портал госуслуг.

Сроки охоты различаются по видам и территориям. Селезней с живыми подсадными утками разрешено добывать с 20 марта по 10 мая 2026 года. На селезней без подсадных уток, гусей и вальдшнепа в Щелковских угодьях охота продлится с 4 по 13 апреля, в Солнечногорских и Шатурских — с 11 по 20 апреля. В эти же сроки разрешена добыча серой вороны. Глухаря и тетерева в Шатурских угодьях можно добывать с 11 по 20 апреля.

В управлении государственного охотничьего контроля напомнили о необходимости соблюдать установленные нормы добычи и правила охоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.