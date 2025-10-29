сегодня в 18:37

В Подмосковье рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается среди детей 7-14 лет

На прошедшей 43-й неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне без превышения пороговых значений. Отмечается рост заболеваемости среди детей 7-14 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии (преимущественно риновирус, парагрипп).

Продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Привито уже более 2,9 млн. человек.

Своевременная вакцинация обеспечивает максимальную защиту от гриппа в преддверии сезонного подъема заболеваемости.

Не упустите возможность защитить себя и своих близких от гриппа, так как вакцинация является эффективной мерой для снижения риска заболевания и его осложнений.

При появлении первых симптомов заболевания обращайтесь за медицинской помощью.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.