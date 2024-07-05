В Подмосковье росгвардейцы провели тематическую встречу с детьми

В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники Ступинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области провели для ребят, отдыхающих на базе «Лесное озеро» детского экологического центра «Островок», познавательное мероприятие, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка рассказали детям об особенностях службы в рядах войск национальной гвардии Российской Федерации и задачах, возложенных на росгвардейцев. Правоохранители отметили, что в службе используют современные методы обеспечения безопасности граждан. Одним из таких является применение беспилотных летательных аппаратов, которые помогают росгвардейцам осуществлять контроль за изменением оперативной обстановки.

Для воспитанников центра был организован мастер-класс, в ходе которого под руководством опытных инструкторов, они впервые попробовали себя в роли операторов дрона. Ребятам рассказали о типах и классификации БПЛА, а также алгоритме действий при обнаружении подобных предметов.

В завершении сотрудники Росгвардии пожелали детям хороших летних каникул и успешного начала учебного года.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.