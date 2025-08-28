В Подмосковье родителям дали советы по безопасности детей перед началом учебы

В преддверии нового учебного года родителям обязательно следует поговорить с детьми о базовых правилах безопасности. Особенно важно провести профилактические беседы с детьми, которые впервые пойдут в школу или начнут самостоятельно до нее добираться. Базовые знания помогут ребенку избежать непредвиденной ситуации или правильно поступить, если она все же случилась. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Незнакомец пытается завязать разговор или что-то подарить? Кто-то преследует по пути домой? Расскажите ребенку про базовое правило 5 «НЕ».

Не разговаривать с незнакомцами;

Не брать из рук незнакомцев подарки, угощения или сладости;

Не заходить с незнакомым человеком в лифт или подъезд;

Не садиться в машину к незнакомцам;

Не задерживаться на улице после школы, особенно когда начинает темнеть.

Поскольку злоумышленники постоянно придумывают новые схемы и активно вербуют подростков в интернете, на первый план встает важность соблюдения «цифровой гигиены»:

Не доверяйте тем, кто может звонить или писать, представляясь полицейским, сотрудником банка или ФСБ, следователем или иным должностным лицом. Настоящие сотрудники государственных органов не будут требовать от вас деньги, данные карт или личную информацию.

Не выполняйте просьбы интернет-незнакомцев зарегистрировать чужой аккаунт или перевести деньги — так преступники могут втягивать подростков в незаконные схемы под предлогом легкого заработка, в том числе в дропперство. Участие в подобном может обернуться серьёзными проблемами.

Важно не только предупредить ребенка, но и рассказать о конкретных действиях на практике. Прежде всего, должен быть четко определен круг лиц, кому ребенок может всегда доверять и с кем сможет связаться в случае форс-мажора. Номера лучше сразу закрепить на «горячих» клавишах мобильного телефона. Помимо близких людей, расскажите ребенку о работе экстренных служб: полиции, сокрой помощи. Связаться с ними можно по единому номеру 112. Если ребенок уже самостоятельно ходит в школу, вместе с ним договоритесь и определите точный маршрут, по которому он всегда будет возвращаться домой.

Если говорить об угрозе, важно помнить, что она может быть не только внешней, но и внутренней. Речь идет о буллинге — намеренной систематической агрессии, которая направлена на конкретную жертву или на группу лиц. Буллинг может быть как физическим, так и вербальным, зачастую агрессор преследует цель изолировать жертву и опорочить ее репутацию. Ребенок должен понимать, что в такой ситуации он всегда может довериться родителям или сообщить учителю о происходящем. Родителям, в свою очередь, важно всегда быть в контакте со своим ребенком и отмечать любые изменения в его настроении или поведении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.