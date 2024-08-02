В Подмосковье разработан проект по модернизации контейнерных площадок

На еженедельном штабе с главами городских округов под председательством Владислава Мурашова обсудили вопросы осмотра придомовых территорий по чек-листу, подготовки МКД к осенне-зимнему периоду, а также содержания контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Сегодня на территории Московской области остается более 890 проблемных контейнерных площадок в 44 муниципалитетах. В целях повышения эффективности работы все они нанесены на интерактивную карту. Мы понимаем, что все еще не хватает баков, поэтому необходимо принять решение о модернизации контейнерных площадок. Будут созданы специальные отсеки под бункеры, расширено пространство под баки, а также установлены информационные стенды для жителей о недопустимости сброса стройотходов и смета», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество проблемных контейнерных площадок расположено в Домодедове, Красногорске, Чехове, Истре и Подольске.

В ходе мероприятия руководящий состав ведомства также рассмотрел вопросы приема заявок на программы благоустройства дворовых территорий на 2025 год, перевода СНТ на норматив вывоза отходов и разработки критериев оценки руководителей управляющих компаний региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.