В Подмосковье разработали стандарт благоустройства общественных территорий

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева был разработан региональный стандарт по благоустройству общественных территорий, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Разработали стандарт по скверам, паркам, лесопаркам и пешеходным зонам. По набережным сейчас завершаем», — сказал Хайкин на совещании Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам зампреда, в настоящее время для каждого парка и других территорий есть четкий перечень, что в них должно быть и из каких материалов проводить благоустройство.

Хайкин добавил, что данный стандарт следует применять при проектировании объектов для последующего благоустройства.

Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал губернатор.