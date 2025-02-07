В Подмосковье рассказали об экземплярной прослеживаемости упакованной воды

С 1 марта 2025 года становится обязательной экземплярная прослеживаемость упакованной воды. Участники оборота товаров — производители, импортеры, оптовое звено, розничные продавцы и сегмент HoReCa, обязаны передавать сведения через электронный документооборот в систему маркировки «Честный знак», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что упакованную воду, которая была произведена до 28 февраля 2025 года, можно передавать в объемно — сортовом учете до конца срока годности. Товары, произведенные с 1 марта 2025, передаются исключительно поэкземплярно. Для тех, кто только начал работать с маркированной упакованной водой, нужно подключить систему электронного документооборота и отсканировать код маркировки с каждой единицы товара.

Если остались вопросы по экземплярной прослеживаемости, то их можно задать в «Честном сообществе» и получить ответ от представителей товарной группы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифр» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.