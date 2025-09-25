сегодня в 13:45

В Подмосковье рассказали о заболеваемости ОРВИ и ходе вакцинации против гриппа

На прошедшей 38-й неделе текущего года продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ без превышения пороговых уровней (показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 54,47%). В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, аденовирус, РС-вирус). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Привито уже более 1 млн человек. Кампания по вакцинации против гриппа продолжается.

Своевременная вакцинация помогает защитить себя и окружающих от гриппа и его осложнений. Привиться можно в поликлиниках и в мобильных пунктах. Они располагаются вблизи самых оживленных мест округов.

Для вакцинации в мобильном комплексе необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Предварительно медик проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.