В Подмосковье рассказали о рисках для контроля нарушений при использовании сельхозземель

Минсельхоз РФ внес изменения в индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении контроля за землями сельскохозяйственного назначения. Теперь уполномоченные органы будут учитывать данные факторы при реализации земельного надзора. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Индикаторы риска — это признаки, которые могут указывать на возможные нарушения при использовании земель сельхозназначения. Так, процент зарастания участков сорной, древесной или кустарниковой растительностью должен составлять не менее 25%.

Кроме этого, был введен еще один индикатор — смена собственников одного участка более 1 раза в течение календарного года. Эту информацию будут проверять по данным, содержащимся в государственном реестре земель сельскохозяйственного назначения.

Изменения вступили в силу с 8 января. Новые правила позволят усилить требования земельного контроля в целях охраны земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.