Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:30

В Подмосковье рассказали о преимуществах раздельного сбора отходов

Сортировка отходов — это несложный, но важный шаг, который каждый из нас может сделать для защиты планеты. Стоит начать с малого: использовать отдельные контейнеры для различных видов отходов и постепенно внедрять привычку в повседневную жизнь, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Рекомендации для раздельного сбора отходов дома:

нужно установить в квартире дополнительный контейнер для вторсырья;

не стоит забывать выносить содержимое домашних контейнеров в соответствующие баки на улице: вторсырье — в синий контейнер, а смешанные отходы — в серый.

Почему стоит сортировать мусор

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выделили несколько причин.

Эффективная переработка. Разделяя отходы на фракции прямо у себя дома, жители способствуют сохранению качества вторсырья.

Сокращение свалок. Чем лучше жители сортируют отходы, тем меньше мусора оказывается на свалках. А значит, что их площадь постепенно сокращается и природа становится чище.

Сохранение ресурсов. Используя вторсырье для производства новых вещей, каждый из нас может сберечь природные ресурсы — древесину, нефть, газ и многое другое.

Чистая экология. Раздельный сбор мусора помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и способствует улучшению экологической ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.