В Подмосковье рассказали о пользе меда для здоровья

В сезон холодов мед помогает поддерживать иммунную систему благодаря витамину С в составе, а также облегчает кашель и першение, обволакивая горло. В нем содержатся витамины группы B, микроэлементы: фосфор, калий, кальций, магний, натрий, железо, цинк, необходимые для нормальной работы организма. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Натуральный мед имеет однородную текстуру без расслоений, вязкую и тягучую консистенцию, непрерывно стекает с ложки, образуя горку. В нем не должны присутствовать осадок или мутный оттенок. Натуральный продукт имеет легкий душистый аромат без посторонних запахов, например, карамели.

Качество меда на рынках и ярмарках проверяют специалисты Госветслужбы Подмосковья. Оценивают органолептические показатели: цвет, вкус, аромат, консистенцию, наличие примесей, признаки брожения. Определяют диастазную активность — это основной показатель натуральности и зрелости меда, наличие механических примесей, а также цветочной пыльцы, которая позволяет установить его происхождение. В прошлом месяце ветеринарно-санитарные эксперты провели около 280 лабораторных исследований, по результатам которых вся продукция была допущена к реализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.