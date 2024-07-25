В Подмосковье рассказали о пользе и правильном хранении малины

На сегодняшний день выращиванием малины в Подмосковье занимается 7 крупных предприятий, среди которых ООО «Ягодная долина» в округе Щелково, ООО «Ягода малина» в округе Шаховская и ООО «Гринфилдс Агро» в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Вкусная и сладкая малина является низкокалорийным продуктом, в ее плодах содержатся до 11% сахаров и высокое количество микроэлементов и витаминов (среди которых витамины группы B, Е, К, C, А). За яркий и неповторимый аромат малину очень любят повара. Из нее готовят варенье, джем, желе, начинку для пирогов, мороженое, йогурты, соусы к мясу, наливки и даже вино.

Для длительного хранения малины лучше всего использовать заморозку, так как сушеная малина теряет большую часть полезных свойств. Замораживать малину лучше всего небольшими порциями, предварительно расфасовав по пакетикам.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует: покупать рекомендуется только спелые ягоды с зелеными черешками, гладкой поверхностью, упругой и с равномерной окраской. Стоит обращать внимание на фасовку: чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она продается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.