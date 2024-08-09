В Подмосковье рассказали о новых требованиях для ввоза питомцев в страны ЕС

С 16 сентября владельцы собак, кошек и хорьков, намеревающиеся выехать в страны Евросоюза, обязаны предоставить результаты лабораторных исследований своих питомцев на наличие антител к вирусу бешенства, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Данные нововведения были введены в связи с принятием исполнительного регламента Европейского Союза (ЕС) 2024/1130 от 19 апреля 2024 года.

Для проведения теста необходимо заранее вакцинировать животное против бешенства не менее чем за 30 дней до сдачи анализа. Тестирование на антитела к вирусу бешенства можно сделать во Всероссийском государственном центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).

Для обеспечения надежной защиты от заражения бешенством необходимо, чтобы уровень антител в организме животного составлял 0,5 МЕ/мл или выше. В случае, если значение ниже этого уровня, животное подлежит ревакцинации.

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия советуют заранее позаботиться об оформлении всех необходимых документов на вывоз животного и удостовериться в своевременности проведенной вакцинации от бешенства, чтобы избежать проблем при планировании поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.