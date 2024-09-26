В Подмосковье рассказали, как прошел второй день слета школьных лесничеств

Продолжает работу XI областной слет школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Мероприятия проходят с 25 по 27 сентября в Подмосковье, сообщает пресс-служба Колмесхоза региона.

«Второй день работы слета — пожалуй, самый насыщенный как с точки зрения применения ребятами практических лесоводческих знаний, так и подготовки к очень важному для всех нас Всероссийскому конкурсу „Подрост“, — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Начался этот день с представления и обсуждения докладов участников конкурса «Подрост». В этом году рассматривалось 15 исследовательских и практических проектов школьников, лучшие из которых представят Московскую область на всероссийском уровне.

Потом ребята дружно приняли участие в конкурсах «Лесное многоборье» и «Юный лесовод», где смогли продемонстрировать не только свои знания, но и умение работать непосредственно на лесных участках.

Команды из 4 юных лесоводов в «Лесном многоборье» преодолевали лабиринт, лесные завалы, болото, соревновались в меткости в водном тире, разжигали костер и тушили его же ранцевыми огнетушителями, а также оказывали первую помощь при условном переломе.

В конкурсе «Юный лесовод» им предстояло сделать таксацию и определить по фото растения, животных, а болезни деревьев — и на фото, и в натуре.

Затем участники слета занялись подготовкой проектов и презентаций для «Детской лесной конференции» по теме «Лесознание».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.