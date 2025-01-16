В Подмосковье рассказали, как проходит утилизация снега

В зимний период коммунальные службы Подмосковья ежедневно ведут работу по поддержанию чистоты на придомовых территорий. После уборки самосвалы вывозят снег на специально отведенные места складирования или отправляют его на снегоплавильные станции, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Они предназначены для промышленной переработки снега, образующегося в процессе очистки улиц, тротуаров, внутридворовых территорий и кровель зданий.

Так, одна станция ежедневно перерабатывает порядка 1 000 кубометров снега и льда. Каждый день на нее может поступать около 30 грузовых автомобилей, способных перевезти до 20 тонн снега.

Обработка снега на станции проходит в несколько этапов:

Разгрузка и складирование. Снег выгружается на специально подготовленной площадке. Загрузка в емкости. Специальное оборудование направляет снег в ванные емкости. Первичная фильтрация. На этом этапе снег очищается от крупного мусора. Плавление в снегоплавильном бункере. Снег плавится под воздействием пара. Удаление образовавшейся жидкости. Получившаяся жидкость отводится через коллекторы в систему водостоков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.