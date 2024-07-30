В Подмосковье рассказали, как помочь питомцам избежать стресса во время грозы

В последние дни жители Подмосковья сталкиваются с дождливой погодой, а раскаты грома тревожат четвероногих друзей. Страх перед грозой больше свойственен собакам, нежели кошкам. Дискомфорт из-за громких звуков неизвестного источника пугает животных и вызывает панические реакции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В случае страха питомца перед грозой, важно сохранить спокойствие и помочь ему пережить этот период. Специалисты Минсельхозпрода Московской области рекомендуют создать для своего любимца безопасное, тихое место, где он сможет укрыться и почувствовать себя защищенным, закрыть все окна, чтобы минимизировать звук с улицы. Если в период непогоды питомец нервничает, то не рекомендуется выводить его на улицу до устранения нежелательных реакций, так как в процессе паники он может сорваться с поводка. Если дождь с грозой застали на улице, то лучше всего выбрать укрытие в магазинах или кафе, где разрешено посещение с животными.

На случай, если собака все же сорвалась с поводка, то не стоит пытаться активно гнаться за ней, это будет пугать ее еще больше. Спокойным голосом, чтобы не усиливать страх, постарайтесь дать команду остановиться и позовите питомца вернуться. В любом из вышеперечисленных случаев нельзя наказывать питомца, это только усилит его тревогу.

Если страх и панические реакции проявляются у животного, необходимо обратиться к специалисту — зоопсихологу, который поможет разобраться в причинах и разработает индивидуальный план действий. Важно помнить, что забота о психическом здоровье питомца так же важна, как и уход за его физическим состоянием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.