В Подмосковье рассказали, как можно лицензировать геодезическую деятельность

Интерактивная форма для подачи заявлений о предоставлении государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности доступна на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Теперь подача заявлений о предоставлении госуслуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности (за исключением заявлений о предоставлении сведений о конкретной лицензии) осуществляется только через новую форму на госуслугах. Подача заявлений о предоставлении сведений о конкретной лицензии осуществляется посредством формы на госуслугах.

Прежние формы для подачи заявлений о предоставлении государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности больше не используются.

Новая интерактивная форма удобна для пользователей. Все этапы получения услуги, включая взаимодействие с Росреестром, осуществляются в электронном виде, новый механизм получения лицензий значительно ускорит процесс оказания услуги заявителям.

Вся информация, необходимая для получения государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности, доступна на сайте Росреестра в разделе «Деятельность», подраздел «Геодезия и картография» — «Лицензирование геодезической и картографической деятельности».

В рамках государственной услуги сотрудники отдела геодезии и картографии управления готовы оказать содействие и разъяснить необходимую информацию о лицензировании геодезических и картографических работ. братиться по интересующим вопросам можно по телефону: 8 (495) 223-43-82.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.