В Подмосковье рассказали, как искать потерянных питомцев с ИИ и без

Сервис «Поиск домашних животных» на портале госуслуг Московской области за год посетили 19,8 тыс. раз. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Надежным союзником в поиске питомцев стал искусственный интеллект: пользователь загружает в сервис фотографию питомца, а нейросеть сравнивает изображение с базой объявлений и предлагает максимально похожие. ИИ‑поиск за 2025 год был задействован более 1,5 тыс. раз.

Если нет фотографии домашнего питомца, то сервис предлагает классические способы поиска: по подробному описанию, по клейму или чипу.

Чтобы начать поиски, необходимо авторизоваться на портале госуслуг Московской области и перейти в меню «Сервисы» — «Поиск домашних животных». Далее нужно выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено» и способ проверки.

Если хотите помочь другим, то можно присоединиться к поискам через чат‑бота сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.