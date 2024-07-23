В Подмосковье рассказали, как часто нужно водить питомца к ветеринару

Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья рекомендуют проводить вакцинацию своих питомцев один раз в год, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний. Также определенной важностью обладают регулярные профилактические осмотры, которые рекомендуется проводить раз в 3 месяца, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, такие визиты помогают поддерживать физическое состояние питомца в хорошей форме, а также своевременно выявлять и устранять заболевания.

Помимо осмотров, нужно уделять внимание и подготовке животного к посещению ветеринара. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка медицинской истории — важные компоненты, которые помогут сделать визит более комфортным как для животного, так и для владельца.

Не стоит забывать, что ветеринар — надежный союзник в уходе за здоровьем питомца. Поэтому не стоит стесняться обращаться к нему за советами и рекомендациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.