В Подмосковье рассказали, как часто нужно водить питомца к ветеринару
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья рекомендуют проводить вакцинацию своих питомцев один раз в год, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний. Также определенной важностью обладают регулярные профилактические осмотры, которые рекомендуется проводить раз в 3 месяца, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам специалистов, такие визиты помогают поддерживать физическое состояние питомца в хорошей форме, а также своевременно выявлять и устранять заболевания.
Помимо осмотров, нужно уделять внимание и подготовке животного к посещению ветеринара. Тренировка, транспортировка, расслабление и подготовка медицинской истории — важные компоненты, которые помогут сделать визит более комфортным как для животного, так и для владельца.
Не стоит забывать, что ветеринар — надежный союзник в уходе за здоровьем питомца. Поэтому не стоит стесняться обращаться к нему за советами и рекомендациями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.