В Подмосковье расширили внедрение ИИ на портале госуслуг

В Московской области стартовал второй этап внедрения искусственного интеллекта на региональном портале госуслуг. Технология уже охватила 315 услуг и распознает более 700 типов документов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году в регионе завершили первый этап проекта по ИИ-распознаванию документов и приступили ко второму. Сейчас нейросеть учат автоматически извлекать данные из прикрепленных к заявлениям файлов и передавать их сотрудникам ведомств для дальнейшей обработки.

«В текущем году планируем завершить второй этап внедрения ИИ в наши услуги. Теперь нейросеть будет распознавать данные в документах, "вытаскивать" и передавать их сотруднику. Больше не нужно искать информацию вручную: данные сразу попадут в систему в удобном виде для формирования запросов СМЭВ и решений», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

При подаче онлайн-заявки пользователь загружает сканы документов, после чего система автоматически проверяет их корректность. Подходящие файлы отмечаются, а при ошибках заявитель получает подсказку до отправки обращения. Это позволяет снизить число отказов.

Ранее сотрудники вручную скачивали и проверяли каждый документ. Теперь им достаточно убедиться в наличии файлов и зарегистрировать заявление. По данным ведомства, это экономит до полутора часов рабочего времени в день и исключает отказы в приеме документов.

На первом этапе ИИ распознавал простые документы, затем научился работать со сложными — договорами купли-продажи, банковскими выписками и товарными накладными. Сейчас используется генеративная модель, которая извлекает данные, заполняет электронные формы и сверяет информацию из разных источников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.