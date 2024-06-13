В Подмосковье расширили перечень получателей экстренной социальной помощи

Мособлдума внесла изменения в закон «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области», передает корреспондент РИАМО.

В законе уточняются категории получателей экстренной социальной помощи.

Теперь в случае если человек, попав в кризисную ситуацию, погиб и у него при этом нет супруги или супруга, несовершеннолетних детей, родителей и лиц на иждивении, но есть совершеннолетние дети, то они могут стать получателями этой помощи.

По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, мера социальной поддержки уже сегодня будет оказана совершеннолетним детям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» родителей.

Теракт произошел 22 марта. В концертном зале нападавшие открыли огонь людям, затем подожгли здание. Погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте концертного зала «Крокус сити холл», где 22 марта произошел теракт, могут создать памятный сквер.

«Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность», — сказал Воробьев.