В Подмосковье расширили номинации премии «Молодой промышленник года»

Оргкомитет IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года» объявляет о расширении числа наград в 2025 году. В стремлении поддержать максимально широкий спектр достижений в промышленной сфере вместе с традиционными победителями будут награждены обладатели наград в специальных номинациях: «Молодая промышленница» и «Промышленный туризм». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Молодая промышленница» — спецноминация, в которой будет отдельно отмечена одна из женщин-руководителей, участвующих в конкурсе, чей проект получил высокие оценки Экспертного жюри. Номинация призвана привлечь внимание к достижениям женщин в управлении в промышленной сфере, которая считается традиционно мужской.

«Промышленный туризм» — спецноминация от агентства стратегических инициатив, победа в ней присуждается молодому руководителю предприятия, который повысил открытость промышленных объектов и способствовал популяризации достижений российской промышленности. Это не только экскурсии, но и профориентационные программы и другие мероприятия, позволяющие посетителям понять процессы и секреты производства, погрузиться в профессию. Важно, чтобы личный вклад номинанта в создание и управление этими проектами был отмечен в заявке.

«У молодых лидеров промышленности остается всего полмесяца, чтобы заявить о себе на Премии до 15 февраля. Понимаем, что в это время поступает большинство заявок. Возможно, для кого-то спецноминации станут решающим фактором. Премия соответствует современным тенденциям, отражает их. В процессе общения с промышленниками, которые готовят заявки, отвечая на их вопросы, мы отметили, что на производствах активно используются инновационные практики, растет значение креативного сектора. Поэтому ввели номинацию «Промышленный туризм». В своих заявках соискатели Премии могут рассказывать о целом ряде достижений, но если политика открытости повлияла на результаты работы предприятия, есть шанс победить в спецноминации. Также мы знаем, что все больше девушек подают заявки на премию. Решение о введении спецнаграды «Молодая промышленница» призвано мотивировать женщин смелее участвовать в Премии и включаться в управление предприятиями наравне с мужчинами», — рассказала руководитель проекта премии Ольга Алейникова.

По словам директора проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольги Шандуренко, развитие промышленного туризма — настоящий тренд среди предприятий, все больше производств из самых разных отраслей промышленности открывают свои двери для школьников, студентов, местных жителей и туристов.

«Агентство при поддержке Минпромторга России уже четвертый год реализуют программу кадрового и технологического потенциала российских производителей «Открытая промышленность». За это время в программу вовлечены свыше 1 500 предприятий, которые на регулярной основе проводят промышленные экскурсии. По итогам 2024 года свыше двух миллионов человек посетили промышленные предприятия с познавательными и профориентационными целями. Введение во всероссийской премии отдельной спецноминации по промышленному туризму станет дополнительным поощрением для предприятий, которые выбирают политику открытости», — отметила Шандуренко.

Минпромторг России и клуб молодых промышленников продолжают принимать заявки на премию из всех регионов страны. Награда вручается соискателям в возрасте до 40 лет, руководителям компаний, топ-менеджерам — за лучшие практики по развитию промышленных предприятий с годовым доходом от 120 млн до 2 млрд руб. и коллективом до 250 человек. В лонг-лист премии войдут ТОП-200 молодых лидеров российской промышленности. В шорт-лист — ТОП-10 победителей, из которых отдельно будут награждены три первых места. Спецноминации станут дополнительными наградами.

Положение о премии и анкета, которую нужно успеть заполнить до 15 февраля — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», – сказал глава региона.