В Подмосковье раскрыли мошенническую схему с фальшивыми доставками

Мошенники придумали очередную схему обмана. На этот раз они действуют от лица «сотрудников» популярных сервисов доставки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники пишут жертве в мессенджер с поддельных профилей сервисов и сообщают человеку о готовности заказа к доставке. Сообщение содержит ссылку якобы для отслеживания заказа, которая на самом деле фишинговая. Перейдя по ней, человек попадает на поддельный сайт службы доставки, где его просят ввести банковские реквизиты и данные для входа в онлайн-банк. Так мошенники получают доступ к личным данным человека и похищают денежные средства.

Чтобы не попасться на удочку киберпреступников, нужно быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам. Заходить на страницы служб доставок нужно только через официальный сайт или приложение. А также необходимо проверять любую информацию, которая вызывает сомнение.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.