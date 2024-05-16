В Подмосковье проверили все горимые участки, примыкающие к лесному фонду

В Подмосковье подведены итоги мероприятия «Смежник». Его основная задача — предупреждение возникновения возгораний и снижение пожарной опасности на землях лесного фонда, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

С 18 марта по 12 мая в лесах региона проводилось профилактическое мероприятие по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в лесах. Лесная охрана обследовала границы лесного фонда и проверяла проведение собственниками и арендаторами участков, граничащих с землями лесного фонда, противопожарных мероприятий, предусмотренных законодательством.

«В этом году в связи с прогнозируемым жарким и сухим летом мероприятие было начато почти на месяц раньше обычного — практически сразу после схода снежного покрова. Было проведено более 3 700 патрулирований и обследовано почти 7 000 участков на границах лесного фонда. Выявлено 1 508 нарушений лесного законодательства», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В ходе патрулирования повышенное внимание было уделено тем участкам, на которых в прошлые годы были зафиксированы возгорания и переход огня с них на лесной фонд. Таких участков, примыкающих к границам подмосковных лесничеств, 153, они все проверены.

Собственники (правообладатели) земельных участков, граничащих с лесом, обеспечивают их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ леса, либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 м или иным противопожарным барьером.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная (ст. 8.32 КоАП РФ) и уголовная ст. 261 УК РФ ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических - до 2 млн рублей.

возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.