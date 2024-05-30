В Подмосковье проверили тренировочные площадки к чемпионату «Профессионалы»

В рамках подготовки к итоговому этапу Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» региональный центр компетенций в области «Промышленные и инженерные технологии» провел выездные проверки тренировочных площадок Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Эти проверки были направлены на оценку уровня подготовки участников и экспертов, а также на выявление потенциальных проблем и возможностей для улучшения тренировочного процесса.

Ученики Коломенского аграрного колледжа показали свои знания в геномной инженерии, сельскохозяйственных биотехнологиях и сити-фермерстве. Павлово-Посадский техникум проверили на знание автоматики. Физико-технический колледж показал уровень подготовки в направлениях летающей робототехники и бережливого производства. Колледж «Энергия» и Раменская школа № 9 продемонстрировали навыки в инженерном дизайне. Профессиональный колледж «Московия» показал знания в сфере цифрового привода.

Эти проверки являются ключевым элементом в подготовке к межрегиональному этапу чемпионата, который соберет лучших из лучших в области профессионального мастерства. Участники и эксперты демонстрировали свои знания и навыки в различных областях, от геномной инженерии до цифрового электропривода, подтверждая высокий уровень профессионализма и готовность к предстоящим испытаниям.

Подобные мероприятия способствуют не только развитию профессиональных навыков, но и стимулируют инновационный подход к обучению и практике в сфере промышленных и инженерных технологий, что важно для дальнейшего развития отрасли и региона в целом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.