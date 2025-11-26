В Подмосковье проверили качество мяса птицы на ярмарках

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверили качество мяса птицы, реализуемого на ярмарках региона. За 10 месяцев 2025 года отобрали более 26 тыс. проб продукции, по которым выполнили 23 тыс. лабораторных исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ветеринары провели комплексный лабораторный анализ. Физико-химические исследования включали определение содержания влаги, белка, жира и других показателей, соответствующих требованиям технических регламентов. Дозиметрический контроль осуществлялся с помощью современных радиометрических установок для проверки уровня радиационной безопасности. При пробе варки образцы мяса подвергались термической обработке с последующей оценкой бульона и мышечных волокон на соответствие органолептическим нормативам. Результаты проверок показали, что продукция соответствует установленным требованиям безопасности и качества, ни одна партия мяса птицы не была снята с реализации.

Регулярные лабораторные исследования позволяют гарантировать безопасность продукции на подмосковных ярмарках для потребителей и поддерживать высокие стандарты качества на всех этапах производства. Все согласованные с администрацией региона ярмарки, где продукты проходят проверку наших ветеринаров, вы можете увидеть на интерактивной карте портала «Мой АПК». Продавец по требованию обязан предоставить ветеринарно сопроводительные документы. Остерегайтесь покупки продукции в несанкционированных местах торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.