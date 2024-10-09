В Подмосковье провели около 500 исследований яиц с местных рынков за сентябрь

Специалисты государственных ветеринарных лабораторий в регулярном режиме проводят проверки на предмет качества и безопасности куриных яиц, представленных на рынках и ярмарках Московской области. В прошлом месяце было взято 383 пробы и проведено 496 исследований. По несоответствию органолептическим показателям с реализации было снято 80 штук яиц, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.

На каждую партию яиц должно быть приложено удостоверение или паспорт качества, а также ветеринарное свидетельство о том, что хозяйство, в котором они получены, благополучно в отношении болезней птиц.

На рынках запрещается продажа яиц от водоплавающей птицы, загрязненных и с поврежденной скорлупой. Яйца должны иметь хороший срок годности и читаемую, четкую маркировку — при ее отсутствии товар не будет допущен к реализации. Продажу пищевых яиц разрешается проводить лицам, соблюдающим санитарные правила торговли и имеющим медицинские книжки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.