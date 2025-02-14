В Подмосковье провели около 4,5 тыс тренировок по антитеррору в 2024 году

В рамках реализации плана подготовки подразделений сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом, на территории Московской области в 2024 году неоднократно проводились антитеррористические учения, занятия и тренировки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Силовые ведомства отрабатывали свои действия на практике. Проработаны все детали взаимодействия с центральными исполнительными органами Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области при пресечении террористического акта или угрозы его совершения, в том числе массовых антиобщественных проявлений.

Сотрудники ГУРБ Московской области в марте 2024 года приняли участие в командно-штабном учении, организованном оперативным штабом в Московской области на территории городского округа Королев. В рамках подготовки заблаговременно проводились инструктажи с представителями функциональных групп, формируемых от Правительства Московской области, и посредниками, привлекаемыми к мероприятиям в рамках учений.

Функциональные группы должны были подготовить варианты действий по командно-штабному учению, а также предварительно рассчитать потребность в привлекаемых силах и средствах. По каждому учению проводились рекогносцировки — предварительные обследования районов. В ходе них уточнялся ряд важных точек:

предполагаемые районы проведения контртеррористической операции;

места сосредоточения раненых и пострадавших;

места эвакуации;

точки посадок на автобусы;

маршруты эвакуации граждан из районов проведения контртеррористической операции;

районы сосредоточения автобусов и машин скорой помощи, площадки для вертолетов экстренной эвакуации.

Те предложения, которые разработали функциональные группы, впоследствии были применены при проведении контртеррористической операции.

В период с 26 по 30 августа 2024 года оперативный штаб в Московской области на территории Дмитровского городского округа провел тактико-специальное учение, основной целью которого было пресечение террористического акта на объекте гражданской инфраструктуры. В ходе учения задействовано около 300 человек, в том числе силы и средства ряда территориальных подразделений:

ФСБ России;

ФСО России;

ГУ МВД России по Московской области;

ГУ МЧС России по Московской области;

ГУ Росгвардии по Московской области.

На социально значимых объектах при координирующей роли ГУРБ Московской области проведено 4 365 объектовых тренировок. Их цель — отработать порядок действий при возникновении угрозы совершения террористических актов.

Например, 30 октября 2024 на базе ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» в Богородском городском округе была организована объектовая тренировка по теме: «Срабатывание взрывного устройства на территории образовательной организации, доставленного беспилотным воздушным судном». В мероприятии приняли участие более 900 человек, тренировка прошла при участии представителей территориальных подразделений:

ГУ МЧС России по Московской области;

ГУ МВД России по Московской области;

ГУ Росгвардии по Московской области;

ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф»;

Единой дежурной диспетчерской службы администрации Богородского городского округа Московской области.

На тренировке были отработаны как алгоритмы действия работников образовательной организации, обучающихся, сотрудников охраны, так и взаимодействие силовых и спасательных служб, администрации муниципального образования при срабатывании взрывного устройства на территории образовательной организации, доставленного беспилотным воздушным судном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.