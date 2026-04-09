В Подмосковье провели конференцию по инклюзивному образованию

Международная научно-практическая конференция «Актуальные векторы развития инклюзивного потенциала в профессиональном образовании» прошла 9 апреля 2026 года в Подмосковье в рамках XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс». В мероприятии приняли участие более 100 представителей образовательных организаций, общественных объединений и работодателей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конференции участвовали специалисты из Московской области, Республики Беларусь, Новокузнецка и Тулы. В программу вошли пленарное заседание и три тематические секции.

Участники обсудили профессиональное становление людей с инвалидностью, сетевое взаимодействие образовательных организаций, стратегии профориентации и сотрудничество с работодателями. Отдельное внимание уделили роли родителей, инклюзивному добровольчеству и психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.

В рамках деловой программы представили выставку ГК «Исток-Аудио», которая разрабатывает и производит современные средства реабилитации. По итогам встречи участники обменялись опытом и выработали рекомендации по дальнейшему развитию инклюзивного образования в регионе.

Организаторами выступили центр развития движения «Абилимпикс» Сергиево-Посадского социально-экономического техникума, центр инклюзивного профессионального образования колледжа «Энергия», центр опережающей профессиональной подготовки Московской области, ГГТУ и ГСГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.