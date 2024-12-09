В Подмосковье провели 11 тыс исследований яиц с рынков и ярмарок за ноябрь

Куриные и перепелиные яйца относятся к продуктам с высокой пищевой ценностью, большим содержанием витаминов и аминокислот. Следят за качеством продукции, представленной на рынках и ярмарках, ветеринарно-санитарные специалисты Госветслужбы Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Яйца подлежат обязательной сертификации. В ноябре было проведено 11 675 исследований и взято более 6 900 проб: в ходе экспертизы оценивали органолептические показатели, такие как внешний вид, цвет, запах, общую консистенцию, а также применяли метод овоскопии — оценки качества с помощью просвечивания на специальном приборе. По итогам проверок вся продукция допущена к реализации.

Яйца являются распространенным ингредиентом для блюд к праздничному столу. Эксперты рекомендуют не совершать покупки в непроверенных местах, при необходимости — запрашивать у продавца документы и обращать внимание на срок годности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.