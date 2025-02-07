В Подмосковье проведут очистку Келарского и Банного прудов

Акваторию реки будут чистить в рамках стратегии пространственного развития Сергиева Посада. Администрацией округа уже заключен договор с подведомственной организацией министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба администрации.

Чтобы найти решение, как выполнить масштабные работы без ущерба повседневной жизни города представители Минэкологии Московской области, компании-проектировщика и администрации округа прошлись от Келарского пруда до Загорского моря. Комиссия посмотрела площадки для размещения техники, обсудила вуиды работ, которые будут включены в проект.

«С подъездами, подходами, спусками для размещения техники определились. Предварительно, будем очищать пруды гидромеханизированным снарядом с откачкой пульпы. Метод экологичный, с минимумом ущерба для окружающей среды. Влажный грунт будет грузиться в самосвалы, вывозиться и складироваться. Если грунт будет безопасный. Если класс опасности будет выше, то будем решать вопрос о размещении ила на специализированных полигонах», — сказал директор компании по проектно-изыскательскими работам Анатолий Смывалов.

Водоемы углубят, уберут ил, что поможет им в самоочистке, расчистят от поросли. Процесс непростой — пруды находятся в охранной зоне. Он может растянуться на два года.

На Загорском море в прошлом году благодаря региональной программе была проведена санитарная очистка, теперь же предстоит полная очистка водоема.

«В рамках Стратегии пространственного развития планируется расчистить все ключевые и русловые водоемы в нашем округе. Это Скитские и Гефсиманские пруды, река Копнинка, Вондюга и их притоки», — пояснил старший эксперт отдела экологии администрации Сергиево-Посадского городского округа Иван Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.